KUZNETSOV_RU

Господа! Нужно до ума довести вот такую заставку: http://youtu.be/QNjVROrpJfg Что нужно сделать? Придумать концовку к заставке. В конце появляется название передачи: Каменный пояс" ниже более мелким шрифтом "Путешествуем по Уралу". 1. Нужно придумать подложку под буквы, в ...
- Видеомонтаж5 заявокЗакрыт10 лет назад
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Что-то вроде портала о Южном УралеДизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
1. Установил компонент content submit на сайт. Вот ссылка на сайт: http://yuzhnyj-ural.ru/. Категория "Записи авторов сайта". Компонент встал, но почему-то не работает должным образом. Требуется нормально настроить. 2. Не открываются комментарии с главной. Выдается ошибка 404. ...Прочее3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Приветствую всех! Нужны специалисты по джумла. Что нужно сделать? 1. У меня есть сайт на джумла. Шаблон 3-х колоночный. Нужно в шаблон нормально установить форум. Форум уже есть, но не могу запихнуть его в верстку шаблона. 2. Нужно добавить ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, господа! Что мне нужно? У меня есть страничка и нужно бы мне довести до ума дизайн ее. Поскольку навыков в веб дизайне у меня мало, а хочется сделать что-то нормальное. Красивые рамки для фото, шрифты, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад