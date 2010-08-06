KUZNETSOV_RU

Валерий Кузнецов KUZNETSOV_RU

 
50 летРоссия/Уфа
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Заставка для ТВ проекта.

    Господа! Нужно до ума довести вот такую заставку: http://youtu.be/QNjVROrpJfg Что нужно сделать? Придумать концовку к заставке. В конце появляется название передачи: Каменный пояс" ниже более мелким шрифтом "Путешествуем по Уралу". 1. Нужно придумать подложку под буквы, в ...

    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настроить компонент content submit для Джумла

    1. Установил компонент content submit на сайт. Вот ссылка на сайт: http://yuzhnyj-ural.ru/. Категория "Записи авторов сайта". Компонент встал, но почему-то не работает должным образом. Требуется нормально настроить. 2. Не открываются комментарии с главной. Выдается ошибка 404. ...

    Joomla
    Прочее3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настроить форум на сайте на джумла.

    Приветствую всех! Нужны специалисты по джумла. Что нужно сделать? 1. У меня есть сайт на джумла. Шаблон 3-х колоночный. Нужно в шаблон нормально установить форум. Форум уже есть, но не могу запихнуть его в верстку шаблона. 2. Нужно добавить ...

    JoomlaВерстка шаблона
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн страницы сайта

    Здравствуйте, господа! Что мне нужно? У меня есть страничка и нужно бы мне довести до ума дизайн ее. Поскольку навыков в веб дизайне у меня мало, а хочется сделать что-то нормальное. Красивые рамки для фото, шрифты, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Leloo
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
год назад
$350
10 баллов
11 лет назад
Дизайн сайта "Весь Южный Урал"
Очень позитивное впечатление от сотрудничества с Валерием. Отличный заказчик, очень интересный проект, который было приятно делать. Удачи Вам в развитии сайта.
Спасибо, отличная работа. Не стал размениваться на дешево и не прогадал. Рекомендую.
Ответный отзыв