KUZNETSOV_RU

Здравствуйте, господа! Что мне нужно? У меня есть страничка и нужно бы мне довести до ума дизайн ее. Поскольку навыков в веб дизайне у меня мало, а хочется сделать что-то нормальное. Красивые рамки для фото, шрифты, ...