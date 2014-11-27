Информация о фрилансере

Радиолюбитель с 14-летним стажем. Торговый представитель компании "TWIM". Специализируюсь на технической и электронной тематике. Умею читать и составлять электрические схемы. Знаком и разбираюсь в электрической и технической терминологии. С легкостью собираю электронные устройства по принципиальным электрическим схемам. Умею создавать несложные html-сайты без регистрации, чата, форума и блога. Основная специализация - технический перевод с английского на украинский и русский язык. Могу и наоборот. Создать анимацию из фотографий или слайд-шоу с музыкой для меня не проблема. Заинтересовал? Пишите на e-mail: [email protected]