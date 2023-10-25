K_D_S

Здравствуйте, меня зовут Динара. Если вашей компании нужен набор текста - вы попали по адресу.



К работе я отношусь очень ответственно и внимателен к каждому вашему пожеланию.



Перепечатка текстов, которая включает в себя: печать текста с отсканированных документов; печать текста с книжных носителей ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных Документов, сверка после внесения правок набор информации с предоставленных графических файлов в текстовой документ. Вывод информации с картинок, аудио, видео и других источников.



При сотрудничестве со мной вы получите: вежливое и комфортное общение, быстрый и продуктивный рабочий процесс, выполнение всех работ в сроки