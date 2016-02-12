Аналитик, менеджер проектов, консультант
Подготовка к сдаче экзамена на получение сертификата PMP (возможно на английском, с проведением тестирования)
Проведение диагностики, разработка концепций развития организаций и бизнеса
Разработка нормативной документации для организации (стандарты, регламенты, инструкции, положения)
Разработка требований на автоматизацию, а также технических заданий для разработки программного обеспечения, в т.ч. порталов
Подготовка конкурсной документации
Разработка технико-экономических обоснований проектов
Бизнес-планирование
Области деятельности: транспорт, ТЭК, логистика, нефтегазовая промышленность, АПК, образование и др. Возможны частные консультации. Конфиденциальность и качество гарантируются.
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