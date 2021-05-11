Начинающий и стремящий к развитию дизайнер-интерьера

Мне 21 год и я студентка физико-математического факультета. Работа с цифрами формирует во мне логическое мышление, ответственность и коммуникабельность. Быстро поддаюсь обучению. Владею ПК программами SketchUp и Blender, но на этом не останавливаюсь. Не люблю в деле лишней "воды", предпочитаю всё делать точно по факту и каждый этап раскладывать по полочкам и папочкам. Технический склад ума не мешает мне заниматься дизайном. В своих разработках большее внимание уделяю на функциональность, эргономичность, комфортабельность и уют для клиента. С людьми быстро нахожу общий язык.