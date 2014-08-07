K_Marennikova

Ксения K_MarennikovaK_Marennikova
31 годРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Информационный дизайнер
- создание статической инфографики и визуализации на различные темы;
- разработка интерактивных карт, статических и динамических баннеров;
- создание презентаций и коммерческих предложений;
- разработка и защита творческих концепций визуальных материалов;
- редизайн больших объемов информации под заданные форматы.
«Информационный дизайн спасёт мозг» - Ксения Маренникова
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