K_Marennikova

Ксения K_Marennikova

 
31 годРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Информационный дизайнер

- создание статической инфографики и визуализации на различные темы;

- разработка интерактивных карт, статических и динамических баннеров;

- создание презентаций и коммерческих предложений;

- разработка и защита творческих концепций визуальных материалов;

- редизайн больших объемов информации под заданные форматы.

«Информационный дизайн спасёт мозг» - Ксения Маренникова
Инфографика