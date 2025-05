Илюстрації Ai

Роблю ілюстрації за допомогою штучного інтелекту в Leonardo Ai, Playground Ai, Dezgo та інші ресурси, зроблю все зі всіма правками як що буде потрібно.

Делаю иллюстрации с помощью искусственного интеллекта в Leonardo Ai, Playground Ai, Dezgo и другие ресурсы, сделаю все со всеми правками как нужно.

I make illustrations with the help of artificial intelligence in Leonardo Ai, Playground Ai, Dezgo and other resources, I will do everything with all the edits as needed.