Создание сайтов

Добрый день! Меня зовут Кристина и я занимаюсь разработкой:

1. landing page

2. многостраничные сайты

3. интернет-магазин

4. сайт-визитка

Индивидуальный подход к каждому клиенту. Создание дизайна исходя из тенденций и личных предпочтений клиента, исполню ваш заказ, с учетом всех пожеланий.

— Адаптация сайта под мобильные устройства;

— Уделяю внимание мелочам;

— Вы будете отличаться от конкурентов;

— Ваша аудитория будет понимать, куда нажимать и что покупать;

— Использую шаблоны (на ваше усмотрение), также делаю из уникальных zero блоков.

Мое портфолио: http://kris-zinovkina.tilda.ws/