Создание сайтов
Добрый день! Меня зовут Кристина и я занимаюсь разработкой:
1. landing page
2. многостраничные сайты
3. интернет-магазин
4. сайт-визитка
Индивидуальный подход к каждому клиенту. Создание дизайна исходя из тенденций и личных предпочтений клиента, исполню ваш заказ, с учетом всех пожеланий.
— Адаптация сайта под мобильные устройства;
— Уделяю внимание мелочам;
— Вы будете отличаться от конкурентов;
— Ваша аудитория будет понимать, куда нажимать и что покупать;
— Использую шаблоны (на ваше усмотрение), также делаю из уникальных zero блоков.
Мое портфолио: http://kris-zinovkina.tilda.ws/
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