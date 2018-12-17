Рерайт, копирайт, нейминг, постинг

Опыт работы 10 лет (с перерывом на декрет).

Любимые темы: эзотерика, астрология, кино.

Есть опыт в написании текстов для эротических порталов и сайтов знакомств (в том числе рассказы).

Рерайт делаю в любом направлении и по любой теме.

Образование: высшее, менеджер организации.

Опыт работы: кадровая (директор по персоналу, менеджер по персоналу, рекрутер) и административная работа (секретарь, помощник руководителя, офис-менеджер).

Оплата труда рассматривается только достойная:

рерайт 1 дол. за 1000 симв.

постинг, нейминг: ваши предложения.