Рерайт, копирайт, нейминг, постинг
Опыт работы 10 лет (с перерывом на декрет).
Любимые темы: эзотерика, астрология, кино.
Есть опыт в написании текстов для эротических порталов и сайтов знакомств (в том числе рассказы).
Рерайт делаю в любом направлении и по любой теме.
Образование: высшее, менеджер организации.
Опыт работы: кадровая (директор по персоналу, менеджер по персоналу, рекрутер) и административная работа (секретарь, помощник руководителя, офис-менеджер).
Оплата труда рассматривается только достойная:
рерайт 1 дол. за 1000 симв.
постинг, нейминг: ваши предложения.