Ответственный разработчик веб-сайтов!

Условия работы:

оплата WebMoney, Яндекс.Деньги

предоплата 30-50% в зависимости от бюджета

сроки выполнения проекта оглашаю после ознакомления с заданием.

Если появляются непредвиденные форс-мажоры, влияющие на сроки сдачи проекта, сразу же уведомляю клиента.

Верстка:

кроссбраузерная [IE9+] (v. 7,8 опционально)

семантическая

адаптивная под мобильные и планшетные устройства

валидная

В портфолио представлена лишь малая часть работ.

Со всеми работами можете ознакомиться на моем сайте-портфолио: kaseo.ru