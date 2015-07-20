KaSeo

Андрей KaSeo

 
31 годБеларусь/Гомель
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Ответственный разработчик веб-сайтов!

Условия работы:

  • оплата WebMoney, Яндекс.Деньги
  • предоплата 30-50% в зависимости от бюджета
  • сроки выполнения проекта оглашаю после ознакомления с заданием.
Если появляются непредвиденные форс-мажоры, влияющие на сроки сдачи проекта,  сразу же уведомляю клиента.

Верстка:

  • кроссбраузерная [IE9+] (v. 7,8 опционально)
  • семантическая
  • адаптивная под мобильные и планшетные устройства
  • валидная
Все цены оговариваются индивидуально под проект.

В портфолио представлена лишь малая часть работ. 

Со всеми работами можете ознакомиться на моем сайте-портфолио: kaseo.ru

Портфолио