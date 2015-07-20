Ответственный разработчик веб-сайтов!
Условия работы:
- оплата WebMoney, Яндекс.Деньги
- предоплата 30-50% в зависимости от бюджета
- сроки выполнения проекта оглашаю после ознакомления с заданием.
Верстка:
- кроссбраузерная [IE9+] (v. 7,8 опционально)
- семантическая
- адаптивная под мобильные и планшетные устройства
- валидная
В портфолио представлена лишь малая часть работ.
Со всеми работами можете ознакомиться на моем сайте-портфолио: kaseo.ru
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Портфолио
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