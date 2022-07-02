Инфографика*Вайлдберриз*Озон

Меня зовут Екатерина и я дизайнер инфографики Wildberries/Ozon. И у меня есть много интересных идей для Вашей карточки товара!✅ Учту Ваши пожелания✅ Подчеркну преимущества✅ Проанализирую карточку конкурентов  Стоимость услуг- 300р за одну карточку с инфографикой- 200р от двух и более карточек- 50р за второй круг правок- 100р предоплата за одно фото Срок выполнения1-2 день (в зависимости от загруженности) ⚒ Для работы понадобится Фотографии товара хорошего качества✅ Техническое задание (цветовая гамма, информация о товаре)