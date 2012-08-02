Художник/Дизайнер/иллюстратор

Обучалась в художественном колледже по специальности "Живопись".

Работала около года в полиграфической фирме дизайнером (есть опыт работы с Photoshop и CorelDRAW, знакома с основами допечатной подготовки). Студентка Академии Искусств по специальности "Дизайн интерьера".