Художник/Дизайнер/иллюстратор
Обучалась в художественном колледже по специальности "Живопись".
Работала около года в полиграфической фирме дизайнером (есть опыт работы с Photoshop и CorelDRAW, знакома с основами допечатной подготовки). Студентка Академии Искусств по специальности "Дизайн интерьера".
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Фотосъемка
нет отзывов
от $10
от 4 дней
#969
Интерьеры и Экстерьеры
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от $50
от 10 дней
#1102
Фирменный стиль
нет отзывов
от $40
от 6 дней
#1146
Наружная реклама
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от $20
от 4 дней
#1219
Дизайн продукции
нет отзывов
от $30
от 5 дней
#1355
Верстка полиграфии
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от $20
от 2 дней
#1464
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $20
от 4 дней
#2397
Баннеры
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от $20
от 2 дней
#2916
Обработка фотографий
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от $5
от 2 дней
#3065
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $20
от 4 дней
#3317