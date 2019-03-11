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Сергей Кабыш
Kabysh_S
Kabysh_S
34 года
Беларусь
/
Гомель
5 лет на
фриланс
-бирже
Был
5 лет назад
3D визуализатор | 3D моделлер
Занимаюсь моделированием и визуализацией архитектурных проектов (интерьеры, экстерьеры).
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
Все категории
Kitchen
104 просмотра
Namai
107 просмотров
Waterfront
106 просмотров
House
105 просмотров
Lefortovo
96 просмотров
Sofa
91 просмотр
Probot
106 просмотров
Car
104 просмотра
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