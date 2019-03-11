Kabysh_S

Сергей Кабыш Kabysh_S

 
34 годаБеларусь/Гомель
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
3D визуализатор | 3D моделлер

Занимаюсь моделированием и визуализацией архитектурных проектов (интерьеры, экстерьеры).

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