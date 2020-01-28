Графика - анимация - видеомонтаж

Профессиональные навыки:Photoshop, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, офисные программы (ворд, эксель), Отличное знание MS Office, Google

Docs, CRM-систем, навыки дизайна, Опыт работы в режиме многозадачности, готовность к переработкам и работе в

выходные.

Дополнительные сведения:

Графический дизайн, Видео-дизайн, Интернет издания, Телевидение, полиграфия,

анимационные ролики дизайн полиграфической продукции Изготовление

рекламных роликов дизайн визитки видеомонтаж, Ведение переписки с клиентами