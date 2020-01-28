Графика - анимация - видеомонтаж
Профессиональные навыки:Photoshop, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, офисные программы (ворд, эксель), Отличное знание MS Office, Google
Docs, CRM-систем, навыки дизайна, Опыт работы в режиме многозадачности, готовность к переработкам и работе в
выходные.
Дополнительные сведения:
Графический дизайн, Видео-дизайн, Интернет издания, Телевидение, полиграфия,
анимационные ролики дизайн полиграфической продукции Изготовление
рекламных роликов дизайн визитки видеомонтаж, Ведение переписки с клиентами
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Портфолио
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