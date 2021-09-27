Рекламное видео, презентационный ролик, динамичное видео, слайд шоу из ваших фото и видео, проморолик, заставка, логотип, поздравления.

Друзья, доброго времени суток! Могу сделать для вас эффектный видеоролик на любую тему. Это может быть например, рекламное видео, презентационный ролик, динамичное видео, слайд

шоу из ваших фото и видео, проморолик, заставка, логотип, поздравления. Работаю

в программах After Effects и Vegas Pro. Учту все ваши пожелания.