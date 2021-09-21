Сделаю сайт, квиз, лендинг на WordPress или Flexbe
Создам для вас сайт с индивидуальным или шаблонным дизайном.
Почему стоит обратиться ко мне?
1. Адаптирую ваш сайт под любые устройства;
2. Бесплатная установка на ваш хостинг;
3. Понятный интерфейс для самостоятельного редактирования сайта;
4. Настройка форм обратной связи;
5. Стараюсь воплотить все пожелания клиента;
6. Помогу составить ТЗ.
Примеры моих работ:
Нужно для заказа:
1. Составить подробное описание будущего сайта (ТЗ);
2. Рассказать мне о вашем бизнесе, по возможности предоставить ссылки на сайты конкурентов;
3. Подготовить текст и фото, которые вы хотите видеть на сайте;
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