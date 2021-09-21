Сделаю сайт, квиз, лендинг на WordPress или Flexbe

Создам для вас сайт с индивидуальным или шаблонным дизайном.

Почему стоит обратиться ко мне?

1. Адаптирую ваш сайт под любые устройства;

2. Бесплатная установка на ваш хостинг;

3. Понятный интерфейс для самостоятельного редактирования сайта;

4. Настройка форм обратной связи;

5. Стараюсь воплотить все пожелания клиента;

6. Помогу составить ТЗ.

Примеры моих работ:

https://skripkakleaning.ru/

Нужно для заказа:

1. Составить подробное описание будущего сайта (ТЗ);

2. Рассказать мне о вашем бизнесе, по возможности предоставить ссылки на сайты конкурентов;

3. Подготовить текст и фото, которые вы хотите видеть на сайте;