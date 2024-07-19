KagamiDrowler

Анна Грудинина KagamiDrowler

 
32 года
год на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Иллюстрирование - любимая работа!

Готова проиллюстрировать ваши идеи.
Самоучка, но рисую всю свою жизнь. Иллюстрирую сказки, сюжеты и милые идеи.
Люблю праздничное настроение, добрые сказки и сказочные задумки!
Рисую на планшете, в различных графических приложениях и в фотошопе. Могу и акварелью, гуашью, акрилом, карандашами, но это лучше обговорить заранее.
Люблю животных и детей, поэтому рисую в основном их и для них)
Так же, очень люблю пейзажи, живу в удивительном крае, рядом с озером Байкал. Часто рисую открытки с сюжетами, которые для себя открываю в моих путешествиях.
Жду ваших заказов!

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