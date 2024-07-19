Иллюстрирование - любимая работа!

Готова проиллюстрировать ваши идеи.

Самоучка, но рисую всю свою жизнь. Иллюстрирую сказки, сюжеты и милые идеи.

Люблю праздничное настроение, добрые сказки и сказочные задумки!

Рисую на планшете, в различных графических приложениях и в фотошопе. Могу и акварелью, гуашью, акрилом, карандашами, но это лучше обговорить заранее.

Люблю животных и детей, поэтому рисую в основном их и для них)

Так же, очень люблю пейзажи, живу в удивительном крае, рядом с озером Байкал. Часто рисую открытки с сюжетами, которые для себя открываю в моих путешествиях.

Жду ваших заказов!