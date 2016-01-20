Копирайт. Быстро, грамотно, недорого.

Уважаемый заказчик! Перед началом нашего совместного сотрудничества, от Вас я ожидаю получить:

- задание (в случае отсутствия – помогу в составлении);

- ответы на вопросы по заданию (если таковые возникнут);

- предоплату (WebMoney/Western Union/Карта Сбербанка).

С моей стороны при реализации каждого проекта:

- прорабатывается концепция текста;

- применяется творческий подход;

- задействуются опыт и профессионализм;

- строго соблюдаются оговоренные сроки;

- поддерживается постоянная связь с заказчиком;

- проверяется уникальность по advego;

- осуществляются бесплатные корректировки в рамках ТЗ.

ВНИМАНИЕ!

Проверка уникальности системой отличной от advego – возможна. Оговаривается до начала сотрудничества. http://vk.com/strannik_tai