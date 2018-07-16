KainaNilland

Технический писатель

В 2006 году будучи на третьем курсе КГУ я устроилась на свою первую работу - менеджером в организации ООО "К-Система", где чуть больше года я занималась тем, что продавала ПО по декларированию алкогольной продукции, успокаивала нервных бухгалтеров и писала FAQ и мануал. В 2008 году мне предложили должность инженера-программиста в организации ООО "Астор-Трейд", где 2,5 года я занимала разработкой КД и ЭД, тестированием и техподдержкой для ККТ Меркурий. В 2009 году я окончила Курский государственный университет по специальности "Учитель информатики", а в 2010 году устроилась на работу в ОКУЗОТ МИАЦ, где принимала активное участие в разработке программы модернизации здравоохранения области - участвовала в разработке архитектуры системы, организации закупок и внедрения, во время которых активно взаимодействовала с Минздравсоцразвития, Администрацией Курской области и прочими коммерческими организациями. В 2014 году я занималась редактированием и корректурой материалов для публикации на сайте profi.ru. С 2016 по 2018 год я разрабатывала требования к системному ПО для авиации в ВАИС-Технике, а с 2018 года я являюсь инженером-программистом с расширенными полномочиями в ООО "Медассист", где разрабатываю требования к местной МИС и решаю проблемы, которые могу решить по сайту, защите по 152-ФЗ, взаимодействию с подрядчиками, поиску людей и т. д.