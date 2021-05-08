Kakao37

Никита Kakao37

 
30 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
#DeepLove

Тестировщик, копирайтер, рерайтер и т.д опыт работы более 4 лет. С орфографией дружу. Сроки не нарушаю. Ответственный, пунктуальный, добрый и весёлый человек, с хорошо развитой фантазией.))))))))))))))))))))))))) 

Люблю халяву, ну а кто ее не любит, все любят. Дети, студенты, зрелые личности, пожилые люди, все любят. Менталитет говорят у нас такой :).

Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование ПО
нет отзывов
$3/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
$3/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга