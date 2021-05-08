#DeepLove
Тестировщик, копирайтер, рерайтер и т.д опыт работы более 4 лет. С орфографией дружу. Сроки не нарушаю. Ответственный, пунктуальный, добрый и весёлый человек, с хорошо развитой фантазией.)))))))))))))))))))))))))
Люблю халяву, ну а кто ее не любит, все любят. Дети, студенты, зрелые личности, пожилые люди, все любят. Менталитет говорят у нас такой :).
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Нейминг и Слоганы
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$5/час
от $10от 1 дня
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Тестирование ПО
нет отзывов
$3/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
$3/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга