#DeepLove

Тестировщик, копирайтер, рерайтер и т.д опыт работы более 4 лет. С орфографией дружу. Сроки не нарушаю. Ответственный, пунктуальный, добрый и весёлый человек, с хорошо развитой фантазией.)))))))))))))))))))))))))

Люблю халяву, ну а кто ее не любит, все любят. Дети, студенты, зрелые личности, пожилые люди, все любят. Менталитет говорят у нас такой :).