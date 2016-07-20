Профессиональное ведение групп в соц.сетях

Образование:высшее, Международный юридический институт, г.Москва, с 2006 по 2012г., специальность

«Менеджмент организации», квалификация менеджер, специализация управление

персоналом. Дополнительное образование: с 2002 по2012 проходила обучение в Европейской школе корреспондентского обучения

(г.Белгород) по направлениям: Рисование; Дизайн и оформление интерьера;

Садово-парковый дизайн; Цветочный дизайн; Этикет, организация торжеств и

деловых мероприятий; Менеджер по кадрам и заработной плате; Законодательная

азбука. В 2009 году проходила дополнительное обучение в Московской

финансово-юридической академии по направлению «Дизайн среды». Опыт работы: с 2009 и по настоящее времяработаю дизайнером интерьера, ландшафта, фитодзайнером, декоратором (фриланс);с 2012 по 2013г. была индивидуальнымпредпринимателем;с 2014г. по 2015г. писала статьи имастер классы для сайта «Koketka.by».Знание компьютера: Продвинутыйпользователь ПК, отличное знание Microsoft Office, опытный пользователь

интернета. Базовые навыки работы с Adobe Photoshop, 3ds Max, CorelDRAW, ExpressionDesign.Опытведения групп в социальных сетях: с 2010г. и по настоящее время веду иразвиваю группу «Мы из Международного Юридического Института» в социальной сети

«Одноклассники» (http://ok.ru/myizmyui); с2010г. и по настоящее время являюсь модератором группы «Дизайн интерьера» в

социальной сети «Одноклассники» (http://ok.ru/group51514806239469)благодаря мне данная группа начала успешно развиваться и пользуется

популярностью у пользователей, в настоящий момент является рекламной площадкой

для дизайнеров и архитекторов; с апреля 2016 года создала с нуля и веду группы

строительной компании «Ро-Сторой» в социальных сетях «В контакте» (https://vk.com/ro_stroj), «Одноклассниках» (http://ok.ru/rostroj) и «Фейсбуке» (https://www.facebook.com/groups/stroj/), «Livejournal» (http://ro-stroj.livejournal.com),«Twitter» (https://twitter.com/DoronkinaOlga).Профессиональныенавыки и знания: - умение работать оперативно и качественно с большимобъемом информации.- грамотная письменная и устная речь;- отличные знания в области маркетинга и рекламы;- навыки размещения рекламы в Интернете,журналах и информационных справочниках;- способность убеждать;- умение общаться с людьми;- умение планировать и организовывать свой рабочий день; - знания техники и психологии продаж товаров и услуг;- умение разрешать конфликтные ситуации;- навыки ведения официальной и деловой переписки;- знания в области стратегического менеджмента.- навыки оперативного поиска информации всети Интернет;- навыки планирования продаж;- навыки разработки и проведенияпромо-акций/рекламных кампаний/маркетинговых исследований;- навыки составления отчетности;- умение организовывать;- умение самостоятельно принимать решения;- знания в области маркетинга и рекламы,включая интернет-маркетинг.Личные качества: быстрая обучаемость,инициативность, коммуникабельность, доброжелательность, аналитический склад

ума, нацеленность на результат, ответственность, стрессоустойчивость, желание

развиваться, неконфликтная, внимательная, исполнительная.