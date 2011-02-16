Трудолюбива и креативна
Осваиваю новые горизонты, в web-дизайн пришла относительно недавно.
Закончила с отличием курсы дизайна.
На данный момент нарабатываю портфолио, поэтому цены минимальны, торопитесь!
Обязательно договоримся :-)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сайт по продаже оборудования для пекарен132 просмотра
- Анимированный баннер для сайта примерь.ру101 просмотр
- Анимированный баннер141 просмотр
- Сеть химчисток-прачечных "Диана"131 просмотр
- Сайт-визитка бригады мастеров по ремонту163 просмотра