Kalinak74

Наталия Kalinak74

 
49 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Трудолюбива и креативна

Осваиваю новые горизонты, в web-дизайн пришла относительно недавно.

Закончила с отличием курсы дизайна.

На данный момент нарабатываю портфолио, поэтому цены минимальны, торопитесь!

Обязательно договоримся :-)