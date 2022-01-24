KalininNikolay

Доброго времени суток, зовут меня Николай, и я очень сильно люблю заниматься фрилансом. Без преувеличения скажу, что это лучший вид деятельности, которым я когда-либо занимался. Меня мотивирует и заряжает ежедневая работа и развитие в этой сфере, я всегда открыт новому, я легко нахожу общий язык с любым из клиентов и чертовски люблю выполнять поручения заказчиков качественно, а главное в срок! Очень хочу продолжать продвижение в этой сфере и дальше, заводить новые и полезные знакомства, не стоять на месте, и постоянно развиваться. Благодарю вас за прочтение данной "мини-статьи"

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