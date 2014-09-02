Гарантия высоко качества в максимально короткие сроки

Здравствуйте, дорогой работодатель! Рада, что заглянули на мою страничку! Начала писать еще в школьные годы, была редактором школьной газеты. Но так сложилось, то судьба закинула в далекие от журналистики дебри. Но желание творить меня не покидает. И именно по этой причине год назад начала практиковать себя в качестве копирайтера/рерайтера на различных биржах и с конкретными заказчиками. Могу гарантировать высокое качество каждой моей работы, уникальность, читабельность. Работаю практически на любые тематики, кроме технических. Спасибо за внимание! Буду ждать заказов!!