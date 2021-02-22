Kalliopa_Vik

Авторские стихи, юмористические стихи и поздравления, слоганы

Пишу стихи на разную тематику ... в момент когда сижу я в шелковом халатике, жуя при этом листики салатика и не проходит симптоматика что нужно что-то написать...Конечно не без проблематики...бывает превращаюсь я в флегматика, спокойствие мое подобно статике, но стоит увидать мне милого солдатика иль на худой конец фанатика, а может грустного женатика или прикольного пузатика, ну сразу же рождается стихотворение, четверостишье, слоган или шарж , я непременно подыму Вам настроение! Пишите мне, жду очень Вас!