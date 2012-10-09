Занимаюсь всеми видами рекламного дизайна в полиграфии, разработка логотипов и фирменного стиля, рекламных макетов, иконки для сайтов, а также верстка, макеты на шелкографию одно-и много-накатные (принты на футболки, сумки, текстиль), художник (рисование, живопись, портреты,иллюстрации, шаржи (2 худ. образования)). Опыт работы в дизайне - 8 лет. Основная работа - в издательстве и рекламном агентстве.Пишу стихи, песни (http://www.stihi.ru/avtor/kallisa).
При работе с новыми клиентами – предоплата от 25%.
Номер ICQ557211958
Электронный адрес: [email protected]
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Портфолио
- Иллюстрация купальника БАГИРА (вектор)271 просмотр
- Логотип одежды для серфинга БАГИРА2407 просмотров
- Товарный знак БЕКЕТОФФ144 просмотра
- Логотип Ювелирного Дома БЕКЕТОФФ197 просмотров
- Логотип Fruit Cocktail216 просмотров
- Логотип ЭКОГРАД351 просмотр
- Вкладыш в упаковку2108 просмотров
- Вкладыш в упаковку 3112 просмотров
- НЕТЛАНДИЯ186 просмотров
- Рисунок по мотивам известного комикса (вектор)118 просмотров
- Баннер "Перрино"125 просмотров
- Плакат "Перрино"122 просмотра