Занимаюсь всеми видами рекламного дизайна в полиграфии, разработка логотипов и фирменного стиля, рекламных макетов, иконки для сайтов, а также верстка, макеты на шелкографию одно-и много-накатные (принты на футболки, сумки, текстиль), художник (рисование, живопись, портреты,иллюстрации, шаржи (2 худ. образования)). Опыт работы в дизайне - 8 лет. Основная работа - в издательстве и рекламном агентстве.Пишу стихи, песни (http://www.stihi.ru/avtor/kallisa).

При работе с новыми клиентами – предоплата от 25%.

Номер ICQ557211958

Электронный адрес: [email protected]