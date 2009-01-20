Ответственный, знающий свою работу, делая её в нужные сроки...

Хмелевской Кирилл Геннадьевич.

Являюсь студентом первого курса в институте имени Циолковского на отделении ФМФ (Физики и Информатики)

Занимаюсь очень плотно с графикой, а именно:

-обработка фотографий

-создание дизайнов (фотографии)

-создание логотипов

-web-дизайн

Работаю в программах:

Photoshop 9, CS3, CS4

3D Max

ArhiCAD 9.0

Знаю на пользовательском уровне язык программирования CSS. Кроме всего того, что я перечислил, я занимаюсь музыкой. И естественно у меня своя студия, работаю именно:

-над поставкой вокала

-обработка вокла ( сведение, мастеринг)

-создание композиций

Работаю в программах:

-Abode Audishion 3.0

-ComBASE

-FL STUDIO 8

Владею английским языком

В людях ценю честность, ответственность, трудолюбие...