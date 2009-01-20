Ответственный, знающий свою работу, делая её в нужные сроки...
Хмелевской Кирилл Геннадьевич.
Являюсь студентом первого курса в институте имени Циолковского на отделении ФМФ (Физики и Информатики)
Занимаюсь очень плотно с графикой, а именно:
-обработка фотографий
-создание дизайнов (фотографии)
-создание логотипов
-web-дизайн
Работаю в программах:
Photoshop 9, CS3, CS4
3D Max
ArhiCAD 9.0
Знаю на пользовательском уровне язык программирования CSS. Кроме всего того, что я перечислил, я занимаюсь музыкой. И естественно у меня своя студия, работаю именно:
-над поставкой вокала
-обработка вокла ( сведение, мастеринг)
-создание композиций
Работаю в программах:
-Abode Audishion 3.0
-ComBASE
-FL STUDIO 8
Владею английским языком
В людях ценю честность, ответственность, трудолюбие...
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