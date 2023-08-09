Дизайн логотипов, Иллюстрации, Веб сайты

Добрый день! Я графический дизайнер Работаю в основном с векторными изображениями: логотипы, москоты, иллюстрации. Так же разрабатываю сайт на платформе WordPress.

Каждая из моих работ уникальна и Вы получаете именно то, что Вам нужно во всех форматах и разрешениях

Работаю в таких программах как:

Procreate

Illustrator

Adobe Photoshop

Adobe Fresco

Figma

Если вы ищете профессионала в области графического дизайна для создания высококачественного и привлекательного дизайна, я с радостью помогу вам.

Свяжитесь со мной, чтобы обсудить детали вашего проекта и приступить к работе над ним с уверенностью в успешном результате.



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