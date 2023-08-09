Дизайн логотипов, Иллюстрации, Веб сайты
Добрый день! Я графический дизайнер Работаю в основном с векторными изображениями: логотипы, москоты, иллюстрации. Так же разрабатываю сайт на платформе WordPress.
Каждая из моих работ уникальна и Вы получаете именно то, что Вам нужно во всех форматах и разрешениях
Работаю в таких программах как:
Procreate
Illustrator
Adobe Photoshop
Adobe Fresco
Figma
Если вы ищете профессионала в области графического дизайна для создания высококачественного и привлекательного дизайна, я с радостью помогу вам.
Свяжитесь со мной, чтобы обсудить детали вашего проекта и приступить к работе над ним с уверенностью в успешном результате.
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Спасибо за внимание!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Векторная иллюстрация медведянет просмотров
- Векторная иллюстрация1 просмотр
- Векторная иллюстрациянет просмотров
- Логотип сушинет просмотров
- Логотип для школы йогинет просмотров
- Векторная иллюстрация лисынет просмотров
- Векторная иллюстрация котанет просмотров
- Векторная иллюстрация драконанет просмотров
- Логотип магазина улитокнет просмотров
- Логотип для выпечки тортовнет просмотров
- Логотип для пекарнинет просмотров
Иллюстрации и Рисунки
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Логотипы и Знаки
нет отзывов
$8/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга