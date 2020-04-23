«Трагичность жизни состоит не в смерти, а в том, что мы хороним в себе, пока живем». Норман Казинс

Мне 22 год. Планы в голова, реализация в действие. Перспективный, харизматичный парень. Люблю читать, много читаю.

Ставлю цели и достигаю их

В будущем открою свое дело, фрэш-бар. Правильное питание, свеж.соки и так далее, для прогресса в тренировках и просто для долгой, здоровой жизни.

А сейчас, по многочисленным откликам, что у меня хорошо получается писать, формулировать мысли, создавать, или как говорили "Творить" из слов интересное чтиво- решил попробовать себя здесь