Kamael_soul

Слово - не воробей, но может и парить высоко, и чирикать весело, и разить больно.

Писать бывает и легко, и тяжело, но всегда интересно.

Я выросла в окружении книг, среди полок классики, фантастики, сборников поэм и прозы. Поэтому, даже не имея филологического образования, так же как и образования в сфере журналистики, пишу я хорошо, грамотно и интересно.

Ведь в текст можно вложить фантазию, опыт, знания и душу. Как говорят: "качественная работа - это любимая работа".

В силу своей начитанности и образованности я могу предложить: