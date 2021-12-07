реклама Instagram и Facebook, (Google ads), ОLX, а также рассылкой рекламных предложений

Добрый день, уже больше 5ти лет я работаю профессиональным маркетологом. Занимаюсь в разных нишах. Моя команда подберет под каждый вид товара или услуг индивидуальный способ продвижения (так как мы хорошо знаем свое дело). Имею солидный опыт в контекстной рекламой в Instagram и Facebook, (Google ads), ОLX, а также рассылкой рекламных предложений и таргетинговой рекламе как в СНГ, так и в США и Европе. Покажу кейсы в личных сообщениях и докажу работу по факту.

Всегда учимся и усовершенствуемся, чтобы вы были довольны результатом. Пишите, буду рад плодотворному сотрудничеству