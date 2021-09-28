Делаю дизайн сайтов. Яркие и выдающиеся дизайны. Также бесплатные правки.

Моя работа - ваш отдых!

Как вы поняли уже, я занимаюсь веб-дизайном, всё выполняется в срок, также с бесплатными поправками.

Занимаюсь дизайном длительное время, делал обложки для рэперов, но сейчас уже забил на это. (вот ссылка с моими бывшими работами: https://www.instagram.com/kamedashe.dsgn/?utm_medium=copy_link)

Решил попробовать заняться фрилансом.

Я могу вам предоставить:

быструю работу. Делаю всё в сроки, всё зависит от тяжести задания, но примерно 1-2 дня даётся на работу проекта.

качевственную работу. Работая со мной вы получаете достойный и красивый проект, который может привлечь множество клиентов, зрителей и т.д.

Работая со мной вы получаете достойный и красивый проект, который может привлечь множество клиентов, зрителей и т.д. хороший разговор. Помимо моей деятельности я могу и хорошо общаться со своими клиентами, не грубить, относиться с уважением, что ожидаю от них того же.

Изначально я изучаю все требования, пожелания заказчика, пытаюсь понять что ему нужно, распрашиваю про всё подробно. Потом приступаю к работе, снова рассматриваю его требования, по окончанию работы я пишу заказчику что всё готово, прошу у него предоплату от 10%-20%. и кидаю полностью всё что я сделал. Если нужно, делаю правки.

Способ оплаты:

Оплата происходит через банковскую карту, я кидаю вам реквизиты. Вы скидываете предоплату, а дальше всю сумму, если не можете таким способом, договоримся другими)

Немного о себе:

Я здесь недавно, решил пойти заработать денег, так как много практиковался, обучался, но ушел в спящий режим. Сейчас же готов взяться за работу. В фотошопе относительно недолго, где-то 1 год занимаюсь этим. Сам же учусь, но понимаю что доход с работы будет мал, пошел на фриланс. Я не очень креативный человек, скорее всего практичный, терпеливый, отвественный и пунктуальный, так как делаю всю работу в срок.

Мои контакты:

Было приятно с вами познакомиться, до встречи)