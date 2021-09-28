Моя работа - ваш отдых!
Как вы поняли уже, я занимаюсь веб-дизайном, всё выполняется в срок, также с бесплатными поправками.
Занимаюсь дизайном длительное время, делал обложки для рэперов, но сейчас уже забил на это. (вот ссылка с моими бывшими работами: https://www.instagram.com/kamedashe.dsgn/?utm_medium=copy_link)
Решил попробовать заняться фрилансом.
Я могу вам предоставить:
- быструю работу. Делаю всё в сроки, всё зависит от тяжести задания, но примерно 1-2 дня даётся на работу проекта.
- качевственную работу. Работая со мной вы получаете достойный и красивый проект, который может привлечь множество клиентов, зрителей и т.д.
- хороший разговор. Помимо моей деятельности я могу и хорошо общаться со своими клиентами, не грубить, относиться с уважением, что ожидаю от них того же.
Способ оплаты:
Оплата происходит через банковскую карту, я кидаю вам реквизиты. Вы скидываете предоплату, а дальше всю сумму, если не можете таким способом, договоримся другими)
Немного о себе:
Я здесь недавно, решил пойти заработать денег, так как много практиковался, обучался, но ушел в спящий режим. Сейчас же готов взяться за работу. В фотошопе относительно недолго, где-то 1 год занимаюсь этим. Сам же учусь, но понимаю что доход с работы будет мал, пошел на фриланс. Я не очень креативный человек, скорее всего практичный, терпеливый, отвественный и пунктуальный, так как делаю всю работу в срок.
Мои контакты:
- E-mail: [email protected]
- Telegram: @bogdia8
- Instagram @kamedashe