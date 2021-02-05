Ka/||\i_Красивый и понятный дизайн для ваших сайтов_1000-10000 руб.

Здравствуйте! Меня зовут Салахова Камила. Я - веб-дизайнер.

Моя работа состоит в том, чтобы красиво, понятно и с определенным настроением ( у каждого проекта оно свое) представить ваш бизнес/идею/мероприятие в интернет-пространстве. Я понимаю важность моей работы для заказчиков и последующего развития их проектов, ведь интернет стал неотъемлемой частью современной жизни, поэтому ответственно и с душой подхожу к работе, всегда стараюсь слышать заказчика, искать креативные решения и учитывать уже сформированные ожидания потребителя в том или ином сегменте.

Сейчас я формирую свое портфолио и активно ищу новые заказы, поэтому готова браться за проекты и с совсем небольшим бюджетом)

Со мной можно связаться по телефону, вотс апп, вк или в сообщениях на данной платформе.

Буду рада работать с вашими проектами!

P.S. на моей странице вы можете найти несколько моих работ, также мое портфолио можно посмотреть по ссылке: https://www.behance.net/salahovakaaeec.