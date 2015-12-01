KamidzuMSK

Системный администратор/Администратор групп ВКонтакте/Оператор ПК

Профессиональные навыки:

1. Уровень аппаратного обеспечения и оргтехники:

- Сборка и настройка ПК "с нуля";

- Подключение и настройка периферийных устройств: сканеры, роутеры, принтеры;

- Начальные знания о настройке локальных сетей, обжим сетевых кабелей;

2. Уровень программного обеспечения:

- Установка и настройка ОС Windows/Linux;

- Установка и настройка офисного и складского ПО: MS Office/OpenOffice.Org/LibreOffice, 1С 7.7/8;

- Установка и настройка ПО для мониторинга работоспособности системы: антивирусы(KAV, NOD32, DrWeb), программы для чистки и настройки ОС(CCleaner, TuneUp), программы для настройки удаленного управления рабочими столами(TeamViewer, Ammyy Admin);

- Диагностика и устранение неисправностей системы на программном уровне с помощью встроенных средств ОС и вышеупомянутого ПО;

- Диагностика и устранение неисправностей компьютеров и оргтехники.

3. Прочие навыки:

- Начальный уровень владения языками программирования C/C++, Java, Python, Ruby, встроенный язык программирования 1С;

- Есть опыт работы в Mac OS X.

Персональные качества: наличие желания работать, усидчивость, готовность к сотрудничеству.

Интересуюсь программированием, новыми ОС и ПО.

Обучаюсь работе с новым для себя оборудованием/ПО достаточно быстро.