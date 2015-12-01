KamidzuMSK

Профессиональные навыки:
1. Уровень аппаратного обеспечения и оргтехники:
- Сборка и настройка ПК "с нуля";
- Подключение и настройка периферийных устройств: сканеры, роутеры, принтеры;
- Начальные знания о настройке локальных сетей, обжим сетевых кабелей;
2. Уровень программного обеспечения:
- Установка и настройка ОС Windows/Linux;
- Установка и настройка офисного и складского ПО: MS Office/OpenOffice.Org/LibreOffice, 1С 7.7/8;
- Установка и настройка ПО для мониторинга работоспособности системы: антивирусы(KAV, NOD32, DrWeb), программы для чистки и настройки ОС(CCleaner, TuneUp), программы для настройки удаленного управления рабочими столами(TeamViewer, Ammyy Admin);
- Диагностика и устранение неисправностей системы на программном уровне с помощью встроенных средств ОС и вышеупомянутого ПО;
- Диагностика и устранение неисправностей компьютеров и оргтехники.
3. Прочие навыки:
- Начальный уровень владения языками программирования C/C++, Java, Python, Ruby, встроенный язык программирования 1С;
- Есть опыт работы в Mac OS X.
Персональные качества: наличие желания работать, усидчивость, готовность к сотрудничеству.
Интересуюсь программированием, новыми ОС и ПО.
Обучаюсь работе с новым для себя оборудованием/ПО достаточно быстро.