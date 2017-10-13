Kamilla_Varakuta

Драматург (режиссер-магистр), сценарист, поэт, песенник

Драматург, поэт и песенник со стажем более 10 лет. Зарифмую всё, что необходимо. Сценарии пишу профессионально (я действующий режиссер-магистр, педагог по психологии творчества и т.д.). Речи, тексты и статьи с детальным подходом, грамотно (при необходимости с ключами). Вы мне несвязную речь – я вам готовый продукт)