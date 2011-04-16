Разработка дизайн-проектов интерьеров, ландшафта (плюс разработка малых архитектурных форм и прочего оборудования), входных групп и т. д. 3D-визуализация интерьеров, объектов среды. Ручная графика, компьютерная графика. Опыт работы с каменной мозаикой, знание каменных материалов. Работа со стеклянной мозаикой, разработка проектов облицовки чаш бассейнов, раскладка керамической плитки, создание проектов панно из керамогранита и плитки для внутреннего и наружного оформления стен и пола. Работа со станком гидрообразивной резки(Water Jet). Бодиарт.
Уверенный пользователь ПК. Знание программ: Word, Photoshop, AutoCAD, ArchiCAD + Artlantis, WinTile, Domus 3D, Corel Draw
Образование: Удмуртский Государственный Университет, институт искусств и дизайна, дизайн среды
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