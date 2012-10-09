3D моделирование и визуализация.

Предлагаю свои услуги по визуализации интерьерных и экстерьерных сцен.

Так же занимаюсь разработкой дизайна рекламных объектов, малых архитектурных форм, облицовки фасадов.

Работаю дистанционно. Гарантирую качество, соблюдение сроков, разумные цены и позитивный настрой.

Опыт работы порядка 7 лет. Работаю в 3DS MAX+Vray, CorelDraw, Photoshop