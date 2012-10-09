3D моделирование и визуализация.
Предлагаю свои услуги по визуализации интерьерных и экстерьерных сцен.
Так же занимаюсь разработкой дизайна рекламных объектов, малых архитектурных форм, облицовки фасадов.
Работаю дистанционно. Гарантирую качество, соблюдение сроков, разумные цены и позитивный настрой.
Опыт работы порядка 7 лет. Работаю в 3DS MAX+Vray, CorelDraw, Photoshop
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Календарь для сети супермаркетов СПАР205 просмотров
- Визуализация кафе-автомойки152 просмотра
- Торговое оборудование153 просмотра
- Визуализация кухни149 просмотров
- Визуализация комнаты144 просмотра
- 3D визуализация отделения Сбербанка197 просмотров
- Визуализация отделения Сбербанка188 просмотров
- Визуализация интерьера офисной столовой227 просмотров
- 3D фотомонтаж портала и вывески180 просмотров
- Визуализация офисного помещения155 просмотров
3D-графика
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от $150
от 3 дней
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Верстка полиграфии
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от $50
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Логотипы и Знаки
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от $200
от 4 дней
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Наружная реклама
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от $100
от 2 дней
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Фирменный стиль
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от $400
от 5 дней
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