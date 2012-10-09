Kamster

Камский Kamster

 
46 летРоссия/Тула
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
3D моделирование и визуализация.

Предлагаю свои услуги по визуализации интерьерных и экстерьерных сцен.

Так же занимаюсь разработкой дизайна рекламных объектов, малых архитектурных форм, облицовки фасадов.

Работаю дистанционно. Гарантирую качество, соблюдение сроков, разумные цены и позитивный настрой.

Опыт работы порядка 7 лет. Работаю в 3DS MAX+Vray, CorelDraw, Photoshop

CorelDRAW3ds MaxPhotoshop
Портфолио
3D-графика
нет отзывов
от $150
от 3 дней
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $200
от 4 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $400
от 5 дней
нет рейтинга