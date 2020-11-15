Владение программами Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
Личные качества:
Целеустремлённость, коммуникабельность;
Ответственность, оперативность, оптимизм;
Креативность, инициативность, быстрая обучаемость;
Способна работать в команде, постоянно повышаю свои знания.
Чтоя делаю:
- логотип / фирменный знак
- полиграфия (визитка, флайер, листовка и другое)
- векторная графика (отрисовка в вектор, создание иконок / иллюстраций)
- креативно
- в срок
- с учетом требований
- Преимущественно ЛС данной платформы