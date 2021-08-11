KandirovaYana

Ведение Инстаграм, SMM-специалист
Интересуетесь SMM?
Я отучилась на трехмесячном интенсиве от известной команды Republic. С тех пор не останавливают и постоянно посещаю другие курсы. Готова применять свои знания и бесчисленный запас креатива :)
Я помогу вам:
— оформить аккаунт или сообщество (упаковка с визуалом)
— вести сообщество или аккаунт
— разработать контент-стратегию
— составить аудит сообщества или аккаунта
— проконсультирую по любым вопросам.
А так как я пока не занята на большом количестве проектов, вы можете быть уверены, что я всё свое время и энергию буду посвящать именно ВАШЕМУ аккаунту или сообществу :)
Дарю приятные бонусы в любой услуге.
Действие аккаунта приостановлено!