Движок сайта: Opencart последней версии Тип: Интернет-магазин Наш сайт текущий: teslapharmacy.com Мы продаем спортивную фармакологию. Нужно нарисовать и грамотно натянуть дизайн в стиле TeslaPharmacy на движок Опенкарт. Пример ТОПОВОГО магазина: danabol.pw Вот с него нам нужно будет взять пример. По структуре будет ...