Движок сайта: Opencart последней версии Тип: Интернет-магазин Наш сайт текущий: teslapharmacy.com Мы продаем спортивную фармакологию. Нужно нарисовать и грамотно натянуть дизайн в стиле TeslaPharmacy на движок Опенкарт. Пример ТОПОВОГО магазина: danabol.pw Вот с него нам нужно будет взять пример. По структуре будет ...
- $340Интернет-магазины6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $20
[list][*]Cортировку с помощью поиска, это надо удалить, строка находится в файле content_index.tpl [*] Теперь по заданию - слева есть меню это таблица sections. К примеру, при нажатии на вкладку печи-камины выходят товары всей этой категории, вот надо, ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $80
Все графические данные доступны по ссылке: [url=https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgofile.me%2F6nVzl%2FnDLEQ1Yij&cc_key=]http://gofile.me/6nVzl/nDLEQ1Yij[/url] Прочтите информацию из файла. Дайте ответ на поставленный вопрос, если хотите взяться.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Просмотрите ТЗ, жду сроков и цен.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
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Сроки - 5 дней. На третий нужно показать готовую верстку. Остальные два работаете с админкой. Оплата после завершения всех работ, возможна поэтапная. Вот дизайн: https://www.figma.com/file/PDWPoMMuO79MCkgZOaW5gDdv/alfa-GYMHTML-верстка2 заявкиЗакрыт6 лет назад