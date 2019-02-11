Фотограф
Занимаюсь фотографией около 4 лет. Проводила съемки в портретном формате , в формате фотографий ландшафта , серий снимков для лукбука. Помимо самих фотографий , продвинута в ретуши. Есть знания по подбору цветов в работе. Обучалась на курсах в Высшей Школе Экономики по профилю дизайн и современное искусство. Готова воплотить все ваши идеи.
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Портфолио
- Фотосъемки+ ретуш фотографий.117 просмотров
Обработка фотографий
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
$4/час
от $4
нет рейтинга