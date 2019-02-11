Фотограф

Занимаюсь фотографией около 4 лет. Проводила съемки в портретном формате , в формате фотографий ландшафта , серий снимков для лукбука. Помимо самих фотографий , продвинута в ретуши. Есть знания по подбору цветов в работе. Обучалась на курсах в Высшей Школе Экономики по профилю дизайн и современное искусство. Готова воплотить все ваши идеи.