Герой нашего времени - Компьютер и его помощница

Капулло Лидия Николаевна, дата рождения 11.11.1951.

Образование высшее (Харьковский университет, физический факультет; Московский ин-т, технический перевод: Киевский ин-т театрального искусства). Прошла курсы ТвойстартUp Ходченкова Е. и Гаврилова М. в 2013 г. Создала собственный сайт. На нём размещаю материалы, которые разрабатываю сама. Приобрела навыки копирайтера и риратейра. Занимаюсь переводами англ., франц.

Увлекаюсь самореализацией в живописи.

Имею время, способности и желание работать с текстами.