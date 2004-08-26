Привет меня зовут Арманд , я начинающий Фрилансер . В основном я работаю в Adobe Photoshop .

Привет меня зовут Арманд я из города Рига , мне 17 лет . С 2019 года я начал увлекаться программой Adobe Photoshop. Если год назад я еще был недостаточно опытен в данной сфере , то сейчас я могу смело заявить, что я далеко не новичок в этом . Так как я делаю такие работы как; превью для видео и трансляций на YouTube , так же я делал оформление каналов . Еще я делаю фото обработку в таком плане как : Body art , дизайн интерьер-экстерьер , ретушь , удаления заднего фона , нанесения уникальных фильтров .