Дубовик Екатерина Андреевна

15 октября 1988 год рождения

адрес проживания и прописки : г.Днепропетровск, ул. Почтовая, 45

тел. 8 098 917 73 39

E-mail: [email protected]

Опыт работы:

2006-художественное оформление сцены для спектакля детскому кукольному театру на ул. Победы

2009- художественное оформление стенда «Дошка пошани» пгт Соленое

2007-2010- художественная роспись стен, потолка.

2007-2010-стажировка в АМСУ по реставрации произведений живописи и др.

-картины на заказ: стадион Металлург, абстракции, копии и др.

-активное участие в художественных выставках и конкурсах Днепропетровска, например:

- выставки2009-2010- Днепропетровского союза художников,

-конкурс 2010 от Громадської Сили «Днепропетровск- любовь моя»,

-выставка- акция 2009 на поддержку Юлии Демченко «Запали своє серце»

-выставка-аукцион 2009 в ТРЦ «КАРАВАН».

Образование: среднее - специальное (диплом с отличием).

1997-2005-изостудия «Академия Г.А.Чернеты»

2005-2010г. - «Днепропетровский театрально-художественный колледж» за специальностью «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» и получила квалификацию художника-исполнителя живописи, преподавателя.

Дополнительная информация:

-знание Photoshop,Corel DRAW,

-рисунок от руки, хороший художественный вкус, знание цветоведения, композиции, шрифтов, настенная роспись, дизайн интерьера и экстерьера

-рисую различными материалами: масленые краски, акварель, гуашь, темпера, эмаль, акрил, карандаш, тушь и др.

Качества характера:

-общительная, добросовестная, ответственная, коммуникабельная,

-работа в команде,

-люблю изучать и осваивать новые стили и идеи в работе,

-занимаюсь творчеством.

Незамужем.

Желаемая работа:

-дизайнер, график, преподаватель и любая работа, связанная с искусством.