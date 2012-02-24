Екатерина Дубовик Kapitoshka417Kapitoshka417
Дубовик Екатерина Андреевна
15 октября 1988 год рождения
адрес проживания и прописки : г.Днепропетровск, ул. Почтовая, 45
тел. 8 098 917 73 39
E-mail: [email protected]
Опыт работы:
2006-художественное оформление сцены для спектакля детскому кукольному театру на ул. Победы
2009- художественное оформление стенда «Дошка пошани» пгт Соленое
2007-2010- художественная роспись стен, потолка.
2007-2010-стажировка в АМСУ по реставрации произведений живописи и др.
-картины на заказ: стадион Металлург, абстракции, копии и др.
-активное участие в художественных выставках и конкурсах Днепропетровска, например:
- выставки2009-2010- Днепропетровского союза художников,
-конкурс 2010 от Громадської Сили «Днепропетровск- любовь моя»,
-выставка- акция 2009 на поддержку Юлии Демченко «Запали своє серце»
-выставка-аукцион 2009 в ТРЦ «КАРАВАН».
Образование: среднее - специальное (диплом с отличием).
1997-2005-изостудия «Академия Г.А.Чернеты»
2005-2010г. - «Днепропетровский театрально-художественный колледж» за специальностью «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» и получила квалификацию художника-исполнителя живописи, преподавателя.
Дополнительная информация:
-знание Photoshop,Corel DRAW,
-рисунок от руки, хороший художественный вкус, знание цветоведения, композиции, шрифтов, настенная роспись, дизайн интерьера и экстерьера
-рисую различными материалами: масленые краски, акварель, гуашь, темпера, эмаль, акрил, карандаш, тушь и др.
Качества характера:
-общительная, добросовестная, ответственная, коммуникабельная,
-работа в команде,
-люблю изучать и осваивать новые стили и идеи в работе,
-занимаюсь творчеством.
Незамужем.
Желаемая работа:
-дизайнер, график, преподаватель и любая работа, связанная с искусством.
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