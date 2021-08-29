Здравствуйте! Меня зовут Олег и я хочу помочь вам с вашей задачей)

Немного о себе:

Закончил физтех и параллельно учебе в институте изучал веб-дизайн.

Стремлюсь к профессиональному развитию. В свободное время прохожу обучающие курсы и читаю профессиональную

литературу, для повышения навыков в дизайне.

Буду полезен вам, если вашему бизнесу нужно разработать одновременно привлекательный

и интуитивно простой в использовании лендинг/сайт/приложение.

Также работаю с печатной продукцией: оформление визиток, листовок, плакатов,

афиш.

До начала проекта внимательно изучаю задачу.

Возьмусь за проект только если буду уверен, что буду полезен.