Здравствуйте! Меня зовут Олег и я хочу помочь вам с вашей задачей)
Немного о себе:
Закончил физтех и параллельно учебе в институте изучал веб-дизайн.
Стремлюсь к профессиональному развитию. В свободное время прохожу обучающие курсы и читаю профессиональную
литературу, для повышения навыков в дизайне.
Буду полезен вам, если вашему бизнесу нужно разработать одновременно привлекательный
и интуитивно простой в использовании лендинг/сайт/приложение.
Также работаю с печатной продукцией: оформление визиток, листовок, плакатов,
афиш.
До начала проекта внимательно изучаю задачу.
Возьмусь за проект только если буду уверен, что буду полезен.
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Портфолио
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