Всегда готова к сотрудничеству.
Выполняю проекты по редактированию фотоматериалов, ретуширование, обтравка т.д. Все работы и проекты выполняються в оговоренные заказчиком сроки. Свободное владение программами: Adobe Photoshop
Всегда готова к сотрудничеству.
Портфолио
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- Фото196 просмотров
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- Фото, коллаж127 просмотров
- Фото112 просмотров
- Фото - фотошоп118 просмотров
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- Ах лето121 просмотр
- Работа в Adobe Photoshop143 просмотра
- Работа в Adobe Photoshop159 просмотров
- Работа в Adobe Photoshop134 просмотра
- Без названия143 просмотра