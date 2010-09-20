Kapriz_kA

Катя Капризка Kapriz_kA

 
37 летУкраина/Черновцы
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Всегда готова к сотрудничеству.

Выполняю проекты по редактированию фотоматериалов, ретуширование, обтравка т.д. Все работы и проекты выполняються в оговоренные заказчиком сроки. Свободное владение программами: Adobe Photoshop

Всегда готова к сотрудничеству.

Photoshop
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