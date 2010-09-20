Всегда готова к сотрудничеству.

Выполняю проекты по редактированию фотоматериалов, ретуширование, обтравка т.д. Все работы и проекты выполняються в оговоренные заказчиком сроки. Свободное владение программами: Adobe Photoshop

Всегда готова к сотрудничеству.