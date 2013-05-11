KapustinaEA

Екатерина KapustinaEA

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Предлагаю услуги рерайта и копирайта. Есть небольшой опыт, работаю быстро и качественно.

Отзывы заказчиков

aiah
37 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
7 отзывов(-1)
$1
10 баллов
12 лет назад
Ищу рерайтеров на постоянную работу.
Екатерина написала прекрасные статьи! Очень довольна сотрудничеством! Всем рекомендую!