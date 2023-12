Ux/UI Designer

Привет ! Меня зовут Виктор, я начинающий UX\UI дизайнер. Я закончил художественную школу, где изучал академический рисунок, живопись и композицию, участвовал в выставках в Беларуси, а так же в Германии (от художественной школы)

Закончил Витебский государственный технологический университет. (ВГТУ) ,факультет дизайна, по образованию я "Дизайнер обуви и кожгалантерейных изделий". По этой специальности я работал на компанию "Belwest" художник- модельер 4 года.

В 2021 году я окончил курсы в TeachMeSkills , на UX\UI дизайнера. За период обучения я спроектировал и разработал два проекта: Web-сайт и мобильное приложение по доставке еды. Использовал такие методы как User stories, Wireframe, User Flow, Personas , проводил исследования с помощью Jobs To Be Done. Опыт фриланса небольшой, участвовал в разработке дизайн системы для заказа билетов "GetSeat/Tickets systems", данная система еще находится в разработке. Так же проектировал Landing page для "Alfa Digital Agency".

Рисую , в основном графику , изучаю Photoshop и Illustrator.

Инструмент : Figma