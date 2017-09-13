Привет. Это моя страницу, я - фрилансер, у меня есть опыт разработки, есть перспектива, есть цель, и я иду к ней!

Занимаюсь веб-разработкой разных уровней, от верстки до написания движка для сайта, есть опыт работы. Делал 2 крупных и множество мелких проектов. Я очень ответственный и пунктуальный человек, поэтому подхожу к работе серьезно, с максимальной вовлеченностью, легко нахожу общий язык с людьми разных возрастов и категорий. Проекты делаю до конечного утверждения с обеих сторон, во избежание остатка груза на моей и Вашей совести!

Спасибо!