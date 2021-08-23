ССЫЛКА НА ЛИЧНЫЙ САЙТ С ПОЛНЫМ ПОРТФОЛИО: http://t.animation.tilda.ws/
Опыт работы: 4+ года
Знание программ:
- Adobe After Effects
- Adobe Animate
-Tv Paint
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Vegas Pro
-Adobe Premier
НАВЫКИ:
- создание анимаций в различных техниках:
Шейповая и мохо анимация в After Effects
Рисованная анимация
Прикладная покадровая анимация (бумажная и пластилиновая перекладка, анимация Лего)
Stop-motion
Дудл-видео
Моушен дизайн;
- Знание 12 принципов анимации, и стремление повплотить их.
- риги в After Effects;
- анимация текста;
- базовое знание академического рисунка (закончила художественную школу);
- цифровой рисунок в собственной стилистике (в векторе и растре);
- художественное видение (колористика, композиция, и др.);
- базовое знание Web - дизайна;
- добропорядочность.
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