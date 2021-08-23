2 D анимация и моушен дизайн. Гарантированы добропорядочность и вежливость.

ССЫЛКА НА ЛИЧНЫЙ САЙТ С ПОЛНЫМ ПОРТФОЛИО: http://t.animation.tilda.ws/

Опыт работы: 4+ года

Знание программ:

- Adobe After Effects

- Adobe Animate

-Tv Paint

- Adobe Photoshop

- Adobe Illustrator

- Vegas Pro

-Adobe Premier

НАВЫКИ:

- создание анимаций в различных техниках:

Шейповая и мохо анимация в After Effects

Рисованная анимация

Прикладная покадровая анимация (бумажная и пластилиновая перекладка, анимация Лего)

Stop-motion

Дудл-видео

Моушен дизайн;

- Знание 12 принципов анимации, и стремление повплотить их.

- риги в After Effects;

- анимация текста;

- базовое знание академического рисунка (закончила художественную школу);

- цифровой рисунок в собственной стилистике (в векторе и растре);

- художественное видение (колористика, композиция, и др.);

- базовое знание Web - дизайна;

- добропорядочность.